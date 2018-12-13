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Örgüt abisini duruşma salonunda teşhis etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen eski astsubay İ.Ç, "Ahzap" kod adlı örgüt abisinin, davanın tutuklu sanıklarından Mesut Özgen olduğunu teşhis etti

13 Aralık 2018 Perşembe 21:54
Örgüt abisini duruşma salonunda teşhis etti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda eski astsubay İ.Ç, tanık olarak dinlendi.

İ.Ç, başka bir dosyada FETÖ üyeliği nedeniyle tutuksuz yargılandığını, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini mahkemede anlattığını ifade ederek sözlerine başladı.

Hakkari'de görev yaptığı dönemde davanın tutuklu sanıklarından eski astsubay Uğur Elciyar ile tanıştığını, ilerleyen zamanlarda ailece görüşmeye devam ettiğini belirten İ.Ç, daha sonra Erkan Yüksektepe'nin kendisini "Ahzap" kod adlı "Mesut" isimli örgüt abisiyle tanıştırdığını söyledi.

Ahzap'ın, kendisi ve Elciyar'ın da arasında bulunduğu astsubaylar grubuna "sohbet abiliği" yaptığını anlatan İ.Ç, 2015'e kadar toplantılara katıldığını ifade etti.

Toplantıların sırasıyla kendi evlerinde yapıldığını anlatan İ.Ç, görüşmelerde illegal konuların ele alınmadığını iddia etti.

Yardım adı altında kendilerine zarf dağıtıldığını, isteyenin bunlara para koyup örgüt abisine verdiğini ifade eden İ.Ç, birden fazla çocuk sahibi olduğu için himmet adı altında örgüte para vermediğini öne sürdü.

Tanık İ.Ç, Konya'ya tayin edildikten sonra örgütle bağlantıya geçmediğini, onların da kendisini aramadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, İ.Ç'ye "Ahzap" kod adlı Mesut'un sanıklar arasında olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine sanıkları inceleyen İ.Ç, davanın sivil sanıklarında Mesut Özgen'in söz konusu örgüt abisine çok benzediğini söyledi.

Söz isteyen Mesut Özgen, tanığı tanımadığını, anlattıklarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sanık Elciyar ise tanık İ.Ç'yi tanıdığını, geçmişte birlikte görev yaptıklarını belirterek aleyhindeki beyanların doğru olmadığını iddia etti.

- Saatler süren telefon görüşmesi

Tanık K.Ç. de olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığının Güvercinlik'teki kışlasında hukuk müşaviri olarak görev yaptığını belirtti.

Darbe girişiminden sonra Güvercinlik'teki olaylara ilişkin rapor hazırlamak için görevlendirilen idari tahkikat heyetinde yer aldığını anlatan K.Ç, davanın sanıklarından Erol Yılmaz'ın 15 Temmuz akşamı masa telefonunda darbeye katıldıkları belirlenen bazı isimlerle yoğun görüşme trafiğini tespit ettiklerine değindi.

Bu durumu soruşturma savcısına bildirdiklerini aktaran K.Ç, "Yılmaz'ın görüştükleri, hiyerarşik ve görev olarak birbirine bağlı olmayan kişilerdi. Bu personeller o gün nöbetçi de değillermiş. O gün birçok kez birinci sicil amiriyle de görüşmüş ama bunu iş gereği yapmış olduğunu düşünerek, bu görüşmeyi dikkate almadık. Telefon trafiği 18.00'de başlıyor, gece 00.00'a kadar devam ediyor. Kaldı ki bu konuşmalar mesai saatleri içinde de yapılmıyor." İfadelerini kullandı.

Duruşmaya, 17 Aralık Pazartesi devam edilecek.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:54
  1. 15 Temmuz
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Jandarma Genel Komutanlığı
  5. tanık

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