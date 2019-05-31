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Örgün eğitim ve hafızlık bir arada

2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında sene kaybı olmadan hem örgün eğitim hem hafızlık eğitimi alma fırsatına sahip olacak.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:09
Örgün eğitim ve hafızlık bir arada

2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında sene kaybı olmadan hem örgün eğitim hem hafızlık eğitimi alma fırsatına sahip olacak.


Altunbulak Mahallesi’nde (Tivnik Köyü) hayırsever iş adamı Abdullah Tivnikli tarafından yaptırılan Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu hizmet binası tamamlanarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlayacak. 16 derslikli okul ayrıca 200 öğrenci kapasiteli yurt binası ile öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak.


Bölgede ilk ve tek


Okulda eğitim alacak öğrenciler normal müfredata uygun olarak örgün eğitimlerinin yanında hafızlık eğitimini de sene kaybı yaşamadan tamamlama fırsatına sahip olacaklar. Bu anlamda açılacak okul bölgede“Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında hizmet veren tek okul olma özelliğini taşıyor. Okulda öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlayacak laboratuvar, teknoloji sınıfı, robotik kodlama sınıflarının yanında serbest zamanlarını sosyal ve sportif faaliyetlerle verimli değerlendirebilmeleri için spor salonu, resim ve müzik sınıfları yer alacak.


Başvuru için son tarih 12 haziran


Bu yıl 4. sınıfı bitirerek 5. sınıfa başlayacak “erkek” öğrenciler için 12 Haziran 2019 tarihine kadar başvuru alınarak 18 Haziran’da seçme sınavı yapılacaktır. Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu ilkokul müdürlüklerine yapılacak. Sınav; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden 4. sınıf konularını kapsayan 52 çoktan seçmeli sorudan oluşacak,bu sınavda başarılı olan öğrenciler 6-8 haftalık Kur’an-ı Kerim eğitiminden sonra yapılacakmülakat sınavından dabaşarılı olduktan sonra kesin kayıt hakkı kazanacaklar. Okula 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için sınırlı sayıda öğrencinin kaydı yapılacak.


“Erzurum Hafızlık geleneğinin yaşatıldığı bir şehir”


İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz Erzurum’un hafızlık geleneğinin hakkıyla yaşatılmaya devam edildiği bir şehir olduğuna vurgu yaparak; “Erzurum; birçok ünlü hafızı bünyesinde yetiştirip ülkemizin ve İslam Dünyasının hizmetine sunmuş ve bu geleneği el üstünde tutarak binlerce yıldır yaşatmış bir şehirdir. Bu manada şehrimizin bu kadim geleneğini yaşatacak evlatlarımız, açtığımız bu okulu sayesinde hem hafızlık eğitimi alacaklarhem de örgün eğitimlerini sürdürecekler. Ve bu çift yönlü eğitimi; üst düzey akademik başarıyı hedefleyen, barınma imkanı olan, teknolojinin tüm imkanlarına sahip, sosyal ve sportif alanlarıyla komple bir okulda alacaklar. Bu çocuklarımız ve ailelerimiz için çok büyük bir nimet ve Erzurum için büyük bir hizmet olacak. Okulumuzu şehrimizin eğitim-öğretim hayatına kazandıran hayırseverimize eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum. Okulumuz Erzurum’a ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:09
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