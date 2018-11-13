Orgeneral Yaşar Güler, Kırgız mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Duyşenbiyev ile görüştü.13 Kasım 2018 Salı 11:35
Orgeneral Güler, Duyşenbiyev'i Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende konuk komutan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Duyşenbiyev, karargaha geçerek görüştü.
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