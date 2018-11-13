THY- Noukşot
0553 313 94 23

Orgeneral Yaşar Güler, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Duyşenbiyev ile görüştü.

13 Kasım 2018 Salı 11:35
Orgeneral Yaşar Güler, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Orgeneral Güler, Duyşenbiyev'i Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende konuk komutan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Duyşenbiyev, karargaha geçerek görüştü.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:35
  1. Genelkurmay Başkanı
  2. yaşar güler
  3. Kırgızistan Genelkurmay Başkanı
  4. Rayimberdi Duyşenbiyev

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marketlerde yeni dönem! Meclis'e sunuldu
    1. Marketlerde yeni dönem! Meclis'e sunuldu
    2. CHP’li belediyede sapkınlık dersi
    3. Ağartıcının şifreleri..
    4. Mahmud Abbas yurt dışı ziyaretini..
    5. İşte FETÖ'cü 50 sanık için istenen ceza
    6. 'Ezan Türkçe okunsun' diyen CHP'li..
    7. ABD'nin yaptırımlarına karşı yeni..
    8. 28 Şubat cuntacıları pişmanlık duymuyor
    9. CHP'li belediye halkı canından bezdirdi!
    10. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde..
    11. Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz
    12. Ankara'da MLKP operasyonu: 3 kişi..
    13. Sakarya'da arazi kavgası kanlı bitti:..
    14. Beyoğlu'nda cami bitişiğindeki alkol..
    15. Antalya'da uzman çavuş odasında ölü..
    16. Bilal Erdoğan, İtalyanca şarkı söyledi
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    18. Flaş Kaşıkçı açıklaması! 'Öldürenler..
    19. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    20. Antalya'da kaza yapan alkollü sürücü..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...