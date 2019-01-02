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Orgeneral Ümit Dündar Mardin'de ziyaretlerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:30
Orgeneral Ümit Dündar Mardin'de ziyaretlerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, beraberinde 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma Komutanı TuğgeneralYusuf Kenan Topçu ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Dündar, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüştü.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve bazı yetkililer de hazır bulundu.

 

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:30
  1. Ordu
  2. Mardin
  3. Ümit Dündar

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