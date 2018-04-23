Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Orgeneral Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK'nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını anımsatarak, "TSK'nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:18
Orgeneral Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması

TBMM'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde başladı. Resepsiyona, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanısıra bakanlar ve kuvvet komutanları da katılıyor. Basın mensuplarınca Orgeneral Akar'a Tel Rıfat'taki terör odaklarına yönelik çalışmalar soruldu. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK'nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını hatırlatan Akar, "Sakladığımız hiçbir şey yok. TSK'nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin. Oradan bilgileri paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Hatta bazıları 'fazla bilgi veriyorsunuz' diyor" ifadelerini kullandı.

"Washington'da bir teknik komiteniz var. Bu teknik komitenin çalışmaları devam ettiği belirtiliyor. Amerikan heyetiyle çalışmalar yürütülüyor mu?" şeklindeki bir soruya ise Akar, "Bütün çalışmalar devam ediyor. Her yerde çalışmalar var, komiteler var. Bunlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili bakanlıklar zamanında ve yerinde gerekli açıklamaları yapıyor" cevabını verdi.

Akar, Suriye'de gerginliğin azaltılması için her türlü çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:18
  1. Orgeneral Akar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Cengiz: Takımla aynı otelde kalmıyorum
    1. Başkan Cengiz: Takımla aynı otelde..
    2. Mehmetçik, PKK'nın 'Girilmez' dediği..
    3. Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar’dan..
    4. Kriz çıktı! Türk heyetten flaş karar
    5. YSK Başkanı: Seçim taslak takvimi hazır
    6. Olaylı derbi sonrası Kadıköy'de..
    7. Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan..
    8. Fatih Portakal, CHP adayını açıkladı
    9. Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' yorumu:..
    10. Karamollaoğlu: Hayretle karşıladık
    11. BBP'den "CHP-İYİ Parti" açıklaması
    12. Anne olmak kadına neler kazandırır?
    13. Efsane, havlu atacağı tarihi açıkladı
    14. Başbakan Yıldırım: Gözümün içine baka..
    15. Apple'ın teklifine Avrupa Birliği..
    16. Erdoğan'dan 15 CHP'li vekile ilk..
    17. Sumudica'dan ilginç hakem tepkisi
    18. Süleyman Soylu'dan "Adil Öksüz"..
    19. Kütahya'da korkutan yangın!
    20. Hakkarili çocuklar helikoptere bindi
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak