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Orgeneral Hulusi Akar çocuklarla bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği şehit ve karargah personelinin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:41
Orgeneral Hulusi Akar çocuklarla bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve karargah personelinin  çocukları ile bir araya geldi. 

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen etkinliğe, şehit ve  karargah personelinin çocukları katıldı.

Çocukların bayramını kutlayan Akar, küçüklere çeşitli hediyeler  verdi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:41
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar

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