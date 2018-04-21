Orgeneral Hulusi Akar çocuklarla bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği şehit ve karargah personelinin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi21 Nisan 2018 Cumartesi 08:41
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve karargah personelinin çocukları ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen etkinliğe, şehit ve karargah personelinin çocukları katıldı.
Çocukların bayramını kutlayan Akar, küçüklere çeşitli hediyeler verdi.
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