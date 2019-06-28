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Orgeneral Güler'den şehitler için başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun, Piyade Onbaşı Mehmet Önlemeç ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailelerine başsağlığı diledi

28 Haziran 2019 Cuma 10:42
Orgeneral Güler'den şehitler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun, Piyade Onbaşı Mehmet Önlemeç ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailelerine başsağlığı diledi.

Genelkurmay Başkanlığınca, Orgeneral Güler imzasıyla yayımlanan mesaj, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Güler'in, Hakkari'de şehit edilen Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun ile Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:42
  1. Genelkurmay Başkanlığı

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