Orgeneral Güler, Senegal Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cheikh Gueye'i Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı11 Aralık 2018 Salı 10:48
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cheikh Gueye ile görüştü.
Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
Ulusal marşların askeri bando tarafından çalınmasının ardından Korgeneral Gueye tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Gueye, Karargah'a geçerek görüştü.
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