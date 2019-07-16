Orgeneral Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat'ı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat ile bir araya geldi. Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Orgeneral Hayat, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.

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