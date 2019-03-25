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Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i, Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
  1. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

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