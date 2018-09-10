Orgeneral Güler, Burundili mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo ile görüştü.10 Eylül 2018 Pazartesi 11:38
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo ile görüştü.
Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladı.
Tören kıtasını selamlayan Niyongabo, daha sonra Karargah binasına geçerek Orgeneral Güler ile bir araya geldi.
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