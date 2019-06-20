Orgeneral Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku'yu Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladı

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi. Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşıladı. Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çalmasının ardından Tuğgeneral Kollçaku tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı. Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.

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