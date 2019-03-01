Orgeneral Güler, Alman mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi01 Mart 2019 Cuma 11:29
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn ile görüştü.
Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Orgeneral Zorn tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından iki komutan karargah binasına geçerek görüştü.
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