VAN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Bölgedeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Orgeneral Çetin'i, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici karşıladı.

Asayiş Kolordu Komutanlığına geçerek burada Tümgeneral İlbaş ile görüşen Orgeneral Çetin, daha sonra beraberindeki komutanlarla Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.



Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Vali Bilmez ile bir süre görüştü ve ziyaret anısına karşılıklı hediye takdiminin ardından İl Jandarma Komutanlığına geçti.