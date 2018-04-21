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Orgenaral Akar, şehit çocukları ile buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve karargah personelinin çocukları ile buluştu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:17
Orgenaral Akar, şehit çocukları ile buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve karargah personelinin çocukları ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığında minik misafirlerini ağırlayan Akar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Miniklerle hatıra fotoğrafları çekinmeyi ihmal etmeyen Orgeneral Akar, çeşitli hediyeler verdi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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