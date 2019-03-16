0553 313 94 23

Organlarıyla 5 kişiye ışık olan Süheyla öğretmenin adı ölümsüzleşti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ve organlarıyla 5 hastaya umut olan Süheyla Dobruca’nın adı belediye meclisince alınan kararla ölümsüzleşti.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:35
Organlarıyla 5 kişiye ışık olan Süheyla öğretmenin adı ölümsüzleşti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ve organlarıyla 5 hastaya umut olan Süheyla Dobruca’nın adı belediye meclisince alınan kararla ölümsüzleşti.


İlçenin Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yaparken 23 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği elîm bir trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Süheyla Dobruca, yaptığı organ bağışı ile 5 hastaya ışık oldu. Süheyla öğretmenin adının bir sokağa verilmesini ailelerin sesine Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve meclis üyeleri ses verdi. Alınan karar sonrası 14 Eylül İlkokulu yanında bulunan sokağa Süheyla Dobruca ismi verildi. Kendisi gibi öğretmen olan eşi Zekai Dobruca, eşinin isminin ölümsüzleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ve organ bağışlamanın ne kadar yararlı olduğunu anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliyev yüzlerce mahkumu affetti! Araların da bir Türk vatandaşı da var
    1. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    2. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    3. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    4. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    5. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    6. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    7. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    8. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    9. Büyükşehir Belediye..
    10. (ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu:..
    11. Yıldızgörer: İslam karşıtlığı..
    12. Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca..
    13. Adliyede palalı sopalı saldırı! 1'i..
    14. Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi
    15. MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi
    16. DSP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil'i..
    17. Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale..
    18. Rektör Gür’den Yeni Zelanda katliamına..
    19. Kuşadası’nda 16 suçtan 27 yıl hapisle..
    20. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    21. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    22. Mehmet Altıparmak: Her maçımız final..
    23. Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4..
    24. Etiyopyalı mezunlar 12. Uluslararası..
    25. Çelenk’ten Çanakkale zaferi mesajı
    26. Bülent Arınç oyunu kime vereceğini..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terbiyesize bak..
    28. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    29. Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet..
    30. Yükeskova’da 2 tüp içerisinde yılan..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler