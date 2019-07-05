Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin karaciğer ve böbrekleri, 3 hastaya umut oldu. Alınan bilgiye göre, üç gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak Edremit Devlet Hastanesinde kaldırılan Ali Kahverengi'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü, aile ile görüşüp bağış konusunda onay aldı. Operasyonla alınan hastanın iki böbreği ve karaciğeri, 3 hastaya nakledilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.



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