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Organları 6 kişiye umut olan Mehmet toprağa verildi

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan gencin cenazesi, Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

20 Kasım 2018 Salı 17:02
Organları 6 kişiye umut olan Mehmet toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan gencin cenazesi ilçede defnedildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde 9 Kasım'da kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasının ardından Gaziantep'teki bir özel hastanede 10 gün süren tedavisinin ardından beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Mehmet Ali Güngördü'nün cenazesi ilçe merkezine getirildi.

Güngördü'nün cenazesi, Hazreti Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Mehmet Ali Güngördü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı.

Güngördü'nün ailesi tarafından bağışlanan kalp, kornea, böbrek, pankreas ve karaciğeri, organ bekleyen 6 hastaya nakledilecek.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:02
  1. Nizip

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