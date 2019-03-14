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Organize suç örgütü şüphelisi 23 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:13
Organize suç örgütü şüphelisi 23 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Mart’ta kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve elebaşılığını ‘Arap Emrah’ lakaplı tutuklu Emrah S.’nin yaptığı suç örgütüne mensup 23 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.


Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 23 şüpheli, bu sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.


Operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mermiler gazetecilere gösterildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:13
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