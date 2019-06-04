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Organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı

"Organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı

04 Haziran 2019 Salı 00:07
Organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir’de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan iş adamı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlı Yener T, ile Erdal K, Hüseyin Hıfsı A, Hasan A, Uğur U. ve Barış Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak adam öldürme" suçlarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatmış, operasyonda Yener T. ile 5 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Y.T, olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yer ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynerine ilişkin bilgi vermişti.

- Organize suç örgütü davasında yargılanıyordu

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında, firari örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

İddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma, örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.
Bazı devlet görevlilerinin suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine değinilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temini saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Narlıdere ilçesinde üzerinde polis yeleği bulunan bir şüpheli, güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek, girdiği sitedeki dairesinde Kurtuluş'u silahla yaralamıştı.

Şüpheli yaya olarak kaçmış, hastaneye kaldırılan Ahmet Kurtuluş kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 00:07
  1. Ahmet Kurtuluş
  2. sanık
  3. silahlı saldırı

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