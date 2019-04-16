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Organize suç çetelerine darbe

İçişleri Bakanlığınca, emniyet ve jandarma birimlerinin 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlendiği 141 operasyonda, gözaltına alınan bin 608 şüpheliden 630'unun tutuklandığı bildirildi- Geçen yıl ise güvenlik güçlerince 332 operasyon yapıldı, 47'si ulusal/bölgesel, 250'si yerel olmak üzere 297 suç örgütü çökertildi- 2018'de 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı, bunlardan bin 810'u tutuklandı

16 Nisan 2019 Salı 09:58
Organize suç çetelerine darbe

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından, emniyet ve jandarma birimlerinin organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde düzenlediği 141 operasyonda, gözaltına alınan bin 608 şüpheliden 630'unun tutuklandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının art arda gerçekleştirdikleri operasyonlar sayesinde organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

Emniyet ve jandarma birimlerinin organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde düzenlediği 141 operasyonda gözaltına alınan bin 608 şüpheliden 630'u tutuklandı.

Geçen yıl güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine 332 operasyon yapıldı. 47'si ulusal/bölgesel, 250'si yerel olmak üzere 297 suç örgütü çökertilirken, 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı, bunlardan bin 810'u tutuklandı.

Emniyet ve jandarmanın organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl yürüttüğü operasyonlar da bir önceki yıla göre yüzde 33 arttı.

- Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde 151 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 150 av tüfeği, 10 bin 340 fişek ele geçirildi.

Geçen yıl 474 tabanca, 141 kurusıkı tabanca, 325 av tüfeği, 23 bin 635 fişek, 2017'de 256 tabanca, 89 kurusıkı tabanca, 244 av tüfeği, 15 bin 544 fişek, 2016 yılında ise 101 tabanca, 54 kurusıkı tabanca, 109 av tüfeği, 5 bin 278 fişek ele geçirilmişti.

Son üç yılda yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik polis iş birliği kapsamında Türkiye'de yapılan operasyonlarda, Balkan ülkeleri uyruklu 7, Kafkas ülkeleri uyruklu 3 olmak üzere, 5'i örgüt lideri 10 yabancı uyruklu yakalanarak ülkelerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 09:58
  1. emniyet
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. jandarma
  4. organize suç örgütleri

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