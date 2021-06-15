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Korona Virüs Organize sanayi bölgelerindeki işçiler de unutulmadı!
Korona Virüs

Organize sanayi bölgelerindeki işçiler de unutulmadı!

Tarım işçilerinin ayağına aşı hizmeti götüren Sağlık Bakanlığı organize sanayi bölgelerinde çalışan işçileri de unutmadı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile organize sanayi bölgesinde çalışan vatandaşların da yerinde aşılanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 14:51:00 -
Organize sanayi bölgelerindeki işçiler de unutulmadı!

yeniakit.com.tr

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar için müjdeli haberi verdi. Daha önce mevsimlik tarım işçilerini de unutmayarak kaldıkları çadırlarda aşılayan Sağlık Bakanlığı şimdi de Bakanlığı organize sanayi bölgelerinde çalışan işçileri yerinde aşılayacak. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden verdiği müjde de, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi

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