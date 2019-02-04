"Organize İşler: Sazan Sarmalı"na seyircilerden yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Geçen cuma günü Türkiye'deki bin 400 salonda vizyona giren filmi, yaklaşık 1 milyon kişi izledi.

Filmin aynı zamanda başrol oyuncularından Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Organize İşler her zaman işler... 1 milyon seyircimize çok teşekkürler. Tüm sinemalardayız." ifadelerini kullandı.

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" adlı filmin devamı olan yapım, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediniyor.

Komedi ve aksiyon türünü bir araya getiren filmde Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Atakan Çelik, Safa Sarı, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Uğur Bilgin, Cihan Talay, Hamza Yazıcı ve Ata Demirer rol alıyor.

Box Office Türkiye'den alınan verilere göre, "Organize İşler Sazan Sarmalı" hafta sonu en çok izlenen film olarak, listenin birinci sırasındayken, ikinci sırada yine BKM yapımı "Can Dostlar" adlı film bir milyon 67 izleyici yer alıyor.



