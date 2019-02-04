0553 313 94 23

"Organize İşler: Sazan Sarmalı"na seyircilerden yoğun ilgi

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:58
"Organize İşler: Sazan Sarmalı"na seyircilerden yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Geçen cuma günü Türkiye'deki bin 400 salonda vizyona giren filmi, yaklaşık 1 milyon kişi izledi.

Filmin aynı zamanda başrol oyuncularından Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Organize İşler her zaman işler... 1 milyon seyircimize çok teşekkürler. Tüm sinemalardayız." ifadelerini kullandı.

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" adlı filmin devamı olan yapım, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediniyor.

Komedi ve aksiyon türünü bir araya getiren filmde Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Atakan Çelik, Safa Sarı, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Uğur Bilgin, Cihan Talay, Hamza Yazıcı ve Ata Demirer rol alıyor.

Box Office Türkiye'den alınan verilere göre, "Organize İşler Sazan Sarmalı" hafta sonu en çok izlenen film olarak, listenin birinci sırasındayken, ikinci sırada yine BKM yapımı "Can Dostlar" adlı film bir milyon 67 izleyici yer alıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 21:58
  1. Organize İşler: Sazan Sarmalı
  2. Yılmaz Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"
    1. "Trump günün yüzde 60'ını kendine..
    2. Rakamlar açıklandı! Ertuğrul'un yeri..
    3. "Korkma" oyunu Artvin'de izleyiciyle..
    4. İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit..
    5. BM Venezuela kararını dünyaya duyurdu
    6. Libya'nın batısında şark çıbanı..
    7. Tunç Soyer, sessizliğini bozdu:..
    8. "Türk-Yunan ilişkilerinde daha iyi..
    9. Maçın ardından
    10. AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı
    11. ABD'de gençlerde obeziteye bağlı..
    12. ABD'den El Salvador'un yeni devlet..
    13. Küresel ısınma Himalaya buzullarını..
    14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    16. İranlı Büyükelçi'den "ABD Irak'tan..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Rusya Devlet Başkanı Putin'in gözdesi..
    19. Düzce'de yangın
    20. "Organize İşler: Sazan Sarmalı"na..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor