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Organik yem katkı maddesi ilk testlerden başarıyla geçti

Bayburt Üniversitesi’nin kuzu yetiştiriciliği için geliştirdiği organik yem katkı maddesi ilk testlerden başarıyla geçti.

02 Temmuz 2019 Salı 12:35
Organik yem katkı maddesi ilk testlerden başarıyla geçti

Bayburt Üniversitesi’nin kuzu yetiştiriciliği için geliştirdiği organik yem katkı maddesi ilk testlerden başarıyla geçti.


Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal’ın yürütücülüğünü yaptığı, Doç. Dr. Enes Dertli, Dr. Öğr. Üyesi Emre Tekçe ve Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar’ın araştırmacı oldukları bilimsel proje kapsamında geliştirilen üç probiyotik türünün (beslenmeye yardımcı organik ve canlı organizmalar) test çalışmaları sonucunda, bir probiyotiğin kuzu besisinde yüksek etki oluşturduğu tespit edildi.


Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Enes Dertli tarafından geliştirilen üç probiyotik türünün kuzu besisine etkilerinin ölçüldüğü testlerde, daha az maliyetle daha fazla kilo kazanımı sağlandığı görüldü. Proje hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Aksakal, tamamıyla organik bir üretim prosesi uyguladıklarını belirterek, bölgedeki hayvancılığın gelişmesine ve daha verimli hale gelmesine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Probiyotiklerden birinde beklenenden çok daha yüksek performans gözlemlediklerini açıklayan Aksakal, organik gıda karışımlarından oluşan probiyotiğin test çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. Sürecin başarıyla devam edeceğini tahmin ettiklerini bildiren Aksakal, tüm testlerde başarı sağlanması durumunda patent başvurusu yapacaklarını, projenin şu anda TÜBİTAK destek başvuru aşamasında olduğunu ve bölgesel kalkınmaya büyük bir destek sunacaklarını ifade etti. Aksakal ayrıca Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a ve projeye teknik destek veren Baytaş Organik Koyunculuk A.Ş. Yönetim Kuruluna teşekkür etti.


Proje kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Coşkun, üretim tesisini gezerek proje ekibinden ve Baytaş Organik Koyunculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ünsür’den bilgi aldı. Yerli hayvancılıkta çığır açması beklenen projeyi yakından takip ettiklerini belirten Coşkun, üniversite olarak kamu-üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerini ve bulundukları yöreye katma değer kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Coşkun, proje ekibine ve Bayram Ünsür’e teşekkür ederek çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:35
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