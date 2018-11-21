THY- Noukşot
0553 313 94 23

Organik çiftlikten uyuşturucu çıktı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Van'da 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında toplam 350 kilo uyuşturucu madde ele ile 9 tabanca ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:44
Organik çiftlikten uyuşturucu çıktı

İlk operasyon Selimpaşa'da bulunan bir çiftliğe düzenlendi. Organik ürün yetiştirdiği iddia edilen çiftlikte uyuşturucu madde zulalandığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Çiftlik içinde bulunan bir binanın çatı katında çuvallar içerisinde 250 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında çiftlikte bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 

AFGANİSTAN'DAN VAN'A GELEN TIR'DA EROİN 

İkinci operasyon ise, Van'da bir TIR'a düzenlendi. Narkotik polisleri Afganistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren bir şebekeyi takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı teknik takipte uyuşturucuların bir TIR'la yola çıktığını belirleyerek, TIR'ı uydudan takibe aldı. TIR, Van'a ulaştığı zaman polis ekipleri operasyonu başlattı. TIR kupası Van'da araç taşıyan bir kamyona yüklenince polis ekipleri dedektör köpek 'Alfa' yardımıyla arama yaptı. Ekipler, TIR'ın kupasına zulalanmış 90 kilo eroin ele geçirdi. TIR'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 

YANGIN TÜPLERİ İÇİNDE EROİN

Narkotik polislerinin üçüncü operasyonu ise Silivri'de otomobile oldu. Polis ekipleri bir otomobille uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobil ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Otomobilin içerisinde 3 yangın tüpü bulunması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yangın tüplerini inceleyen ekipler, yangın tüplerinde 10 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

3 operasyonda ele geçirilen 250 kilo skunk ve 100 kilo eroin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:44
  1. Van
  2. organik öiftlik
  3. istanbul
  4. van
  5. uyuşturucu
  6. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - ‘Silikon Vadisi’nin devleri zor günler geçiriyor
    1. ANALİZ - ‘Silikon Vadisi’nin devleri..
    2. Trabzon'da tefeci operasyonu: 14 kişi..
    3. FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat..
    4. TÜDAM'dan "Sıfır Atık Çalıştayı"
    5. Sahibi ölen çiftlik evinden "müze"..
    6. Yemen'deki BAE-Islah Partisi..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Günün ilk yarısında en çok değer..
    9. Putin'den İran'ın Suriye'yi terk..
    10. 'Özgüvenimiz her geçen gün daha da..
    11. Günün ilk yarısında en çok değer..
    12. Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe..
    13. Bağcılar belediye zabıta memur alım..
    14. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    16. Binali Yıldırım’dan Türk devletlerine..
    17. Günün ilk yarısında endekslerin..
    18. Günün ilk yarısında şehir..
    19. Organik çiftlikten uyuşturucu çıktı
    20. Borsada günün ilk yarısı (2)
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı