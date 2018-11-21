Organik çiftlikten uyuşturucu çıktı

İlk operasyon Selimpaşa'da bulunan bir çiftliğe düzenlendi. Organik ürün yetiştirdiği iddia edilen çiftlikte uyuşturucu madde zulalandığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Çiftlik içinde bulunan bir binanın çatı katında çuvallar içerisinde 250 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında çiftlikte bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

AFGANİSTAN'DAN VAN'A GELEN TIR'DA EROİN

İkinci operasyon ise, Van'da bir TIR'a düzenlendi. Narkotik polisleri Afganistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren bir şebekeyi takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı teknik takipte uyuşturucuların bir TIR'la yola çıktığını belirleyerek, TIR'ı uydudan takibe aldı. TIR, Van'a ulaştığı zaman polis ekipleri operasyonu başlattı. TIR kupası Van'da araç taşıyan bir kamyona yüklenince polis ekipleri dedektör köpek 'Alfa' yardımıyla arama yaptı. Ekipler, TIR'ın kupasına zulalanmış 90 kilo eroin ele geçirdi. TIR'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

YANGIN TÜPLERİ İÇİNDE EROİN

Narkotik polislerinin üçüncü operasyonu ise Silivri'de otomobile oldu. Polis ekipleri bir otomobille uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobil ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Otomobilin içerisinde 3 yangın tüpü bulunması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yangın tüplerini inceleyen ekipler, yangın tüplerinde 10 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

3 operasyonda ele geçirilen 250 kilo skunk ve 100 kilo eroin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.