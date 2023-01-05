Önceki gün öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarla sohbet ederken arkadaşlardan biri Nizamettin Hocam, “Organik beslenme” ile ilgili bir yazı kaleme alır mısınız dedi. Ben de bu konuyu işlemeyi murat ettim.

Organik beslenme doğal beslenmedir. Genellikle fabrikasyon dışı mamullerine bu ad verilmektedir. Genellikle topraktan, denizden ve ağaçtan elde edilen gıdalara bu ad verilir. En iyi beslenme şekli organik olarak beslenilmesidir.

Fakat günümüzde organik beslenme birtakım art niyetli kişilerce yapay beslenmeyle değiştirildiğine şahit olmaktayız. Günümüzde genellikle fabrikasyon mamuller ön plana çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ne ki fabrikasyon mamüller öncelenmekte ve organik beslenme unutturulmaya çalışılmaktadır.

Organik beslenme her şekliyle insan sağlığına en doğru beslenme şeklidir. Şöyle ki organik beslenme yoluyla vücuda giren gıdalar vücudumuzun kodlarına uygun olduğundan vücut bu alınan gıdaları işleyerek sağlıklı bir hayat yaşamımıza uygun gelişme göstermektedir. Yani vücut aldığı bu organik gıdaları asli gayesine uygun olarak organlarda işleyerek organların sağlığını korumaya çalışmaktadır.

Bakınız bal, balık ve tereyağ gibi organik yollarla vücuda alınan gıdalar vücutta akıl almaz faydaları ortaya çıkarmaktadır. Öyle bakmayın televizyonlardaki on kilosu yüz tl reklamlarına. Bu reklamalar tamamen tüketiciyi yani bizleri aldatmaktan başka bir gaye gütmemektedir. Bu televizyonlardaki bu ne idüğü belli olmayan adına gıda bile diyemeyeceğimiz şeyler vücuda alındığında vücutta akıl tutulması zararları ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki bir kilo bal kilosu yüz elli iki yüz lirayken on kilo balı yüz liradan satmak sizce de anlaşılmalıdır ki bu bal, bal değil hatta adına bal bile demek doğru değildir.

Yada şöyle yazayım bir kilo tereyağ iki yüz lira civarındayken bunu yüz liraya alma anlaşılmalıdır ki bu yağ tereyağ değil tamamen art niyetle üretilen ne idüğü belli olmayan bir şey yeriz de haberimiz olmaz. Bu vücuda aldığımız ne idüğü belli olmayan bu gıdalar vücutta fayda değil tamamen zarar verir de haberimiz olmaz. Ya da şöyle yazayım fırıncılar ne olur bana gönül koymasınlar. Fırınlarda üretilen ekmekler tamamen insan sağlığına faydası olmayan buğdaydan üretilmektedir. Yani o kadar önemli olan bu gıdamız insan bedenine alındığında fayda yerine az biraz zarar vermektedir. Bundan dolayı insanlarımız güvenilir yerlerden bal tereyağ ekmek alırlarsa zannımca bu daha doğru bir hareket olacaktır.

Bakınız şunu asla unutmayınız ki vücudunuza alacağınız gıdalar ya topraktan ya ağaçtan ya da sudan olmalıdır. Fabrikasyon alınan her gıda kesinlikle bilip bilmediğimiz pek çok zararları olduğu unutulmamalıdır. Bu zararların başında ilki kısırlık geldiği yapılan araştırmaların ortaya çıkmış durumdadır. Ben şudur budur demeyeceğim. Fakat ülke geneli her şehirde onlarca kısırlık tedavisi yapan klinikler kurulmuşsa bu durumda bu ülkede bir sorun var bu sorunda kesinlikle fabrikasyon mamüllerden kaynaklandığı kesin olarak karşımızda durmaktadır.