Organeral Yaşar Güler,mevkidaşı Patrick Nyamvumba'yı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruandalı mevkidaşı Patrick Nyamvumba ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba ile bir araya geldi. Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Türkçe selamladı Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Orgeneral Nyamvumba tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.

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