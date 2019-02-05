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Organ bağışının önemini karikatürle anlattılar

Dünyada organ bağışına duyarlılığı arttırmak için düzenlenen Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan 45 ülkeden 55 eser Samsun'da sergilendi- Samsun Valisi Osman Kaymak: - "Öldükten sonra bedenimiz çürüyor. Çürüyeceğine bir cana can olsun istiyoruz"

05 Şubat 2019 Salı 18:21
Organ bağışının önemini karikatürle anlattılar

SAMSUN (AA) - Dünya'da organ bağışına duyarlılığı arttırmak için düzenlenen Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'na katılan 45 ülkeden 55 karikatür Samsun'da sergilendi.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 45 ülkeden 950 eserin katıldığı 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışmasında ilk 55 sıraya girme başarısı gösteren karikatürler Samsun'da bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Samsun Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Organ Nakli Vakfı, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneğinin işbirliğindeki serginin açılışını Samsun Valisi Osman Kaymak gerçekleştirdi.

Serginin açılışında konuşan Vali Kaymak, Samsun'un organ bağışı konusunda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, "Geçen yılı birinci sırada tamamlayan kentimiz geçtiğimiz ayı da birinci sırada tamamladı. Uluslararası karikatürlerin yer aldığı bu sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sergi, sanat ve farkındalık açısından çok önemli. Organ bağışına duyarlı vatandaşlarımız, burada hem sanat faaliyetlerini görecekler hem de gelmişken organ bağışında bulunabilecekler. Öldükten sonra bedenimiz çürüyor. Çürüyeceğine bir cana can olsun istiyoruz. Organ bağışını kutsal bir faaliyet olarak önemsiyoruz ve destekliyoruz."

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Kazak ise organ bağışçısı sayısını arttırabilmek, organ bağışı ve nakli konusunda farkındalık oluşturmak için pek çok faaliyet yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye'de organ bağışı sayısını ve organ naklini arttırmak istediklerini vurgulayan Kazak, şunları kaydetti.

"Organ bağışının hayat kurtaran çok önemli ve basit bir yol olduğunu unutmamalıyız. Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Ülkemizde hastanelerimiz, araç gereçlerimiz, yoğun bakımlarımız var ama ölüden bağış olmadığı için canlıya yönelmek zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 30 bin kişi herhangi bir organa ihtiyacı olarak beklemektedir ve bu hastalarımızın bir yıl içinde yaklaşık 2 bin 500'ü ihtiyaçları olan organ bulunamadığı için hayatlarını kaybetmektedir. Bu hastalarımızın büyük kısmı böbrek hastalarıdır. Daha sonra sırayı karaciğer, kalp ve akciğer yetmezliğinde olan hastalarımız alıyor. Böbrek hastalarının yaşamlarını uzatmak için diyaliz gibi bir şansı varken, karaciğer, kalp, akciğer bekleyen insanların yaşayabilmek için tek şansları maalesef organ nakli olabilmelerindedir. Her yıl 2 bin 500 karaciğer bekleyen hastamız var. Bunun her yıl 500'ü ölüyor ama yapılan nakil sayısına rağmen bu sayı hiç düşmüyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Kaymak, Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri serginin açılışını yaptı.

Serginin bir hafta açık kalacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 18:21
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  2. organ bağışı
  3. Samsun
  4. Samsun Valisi Osman Kaymak

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