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Org. Yaşar Güler ve Org. Dündar'dan Erzincan'da birlik denetimi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Erzincan'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:16
Org. Yaşar Güler ve Org. Dündar'dan Erzincan'da birlik denetimi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Erzincan'a gitti. Buradaki askeri birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Erzincan Valiliğini de ziyaret etti.

Vali Ali Arslantaş ile görüşen komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:16
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