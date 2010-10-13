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Org. Güner için görevsizlik kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Baskın Oran’ın, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevi sırasında, “İletişiminin hukuk dışı dinlendiği iddiasıyla’’ Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner hakkında bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, ‘’Görevsizlik’’ kararı verdi.

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Org. Güner için görevsizlik kararı

Görevsizlik kararında, ‘’Konuyla ilgili incelemede, şikayet edilen Aslan Güner ve GES Komutanlığı yetkililerinin, suça konu eylemlerinin askeri görevlerinden kaynaklandığı ve soruşturmanın Genelkurmay Askeri Mahkemesi Savcılığı tarafından yapılması gerektiği’’ ifade edildi. Başsavcılık, soruşturma dosyasını Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderdi. Oran’ın, avukatı Oya Aydın aracılığıyla verdiği suç duyurusu dilekçesinde, “Güner’in Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini yürüttüğü 2007’de, PKK’lıları dinleme gerekçesiyle Genelkurmay Elektronik Sistemleri (GES) Komutanlığı’na alınan dinleme cihazıyla kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerin dinlendiğine ilişkin haberlere’’ dikkat çekilmişti. Dinlemelerin sadece MİT, Emniyet ve Jandarma tarafından yapılabileceği ifade edilen suç duyurusu dilekçesinde, GES Komutanlığı’nın dinlemeye yetkili olmadığı kaydedilmiş ve Aslan Güner ile soruşturma sonucu açığa çıkarılacak diğer kişiler hakkında, kamu davası açılması istenmişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:14
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