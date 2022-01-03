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Kadın - Aile Oreşok tatlısı tarifi, nasıl yapılır? En kolay akşam öğünü
Kadın - Aile

Oreşok tatlısı tarifi, nasıl yapılır? En kolay akşam öğünü

Akşam öğününü hafif bir yiyecekle yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:57:00 - 2022-01-03 20:09:24
Oreşok tatlısı tarifi, nasıl yapılır? En kolay akşam öğünü

Oreşok Tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için;

  • 250 gr. tereyağı
  • 3 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı sirke
  • 2 yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

İçi için;

  • Ceviz, süt reçeli ve çikolata

Oreşok tatlısı tarifi yapılışı

Oreşok tatlısı tarifi için önce hamur malzemelerini karıştırın. Unu yavaşça ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Hazırlanan hamurdan misket büyüklüğünde parçalar alınıp yuvarlayın. Ardından oreşok makinesinde kalıplara yerleştirerek pişirin. Oreşok kurabiyeler soğuyunca içlerine süt reçeli, cevizli çikolata sürün ve kapatın. Oreşok tatlısı hazır. Afiyet olsun...

 

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