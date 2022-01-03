Oreşok tatlısı tarifi, nasıl yapılır? En kolay akşam öğünü
Akşam öğününü hafif bir yiyecekle yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre.
Oreşok Tatlısı nasıl yapılır?
Malzemeler
Hamuru için;
- 250 gr. tereyağı
- 3 su bardağı un
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı sirke
- 2 yumurta
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 paket vanilya
İçi için;
- Ceviz, süt reçeli ve çikolata
Oreşok tatlısı tarifi yapılışı
Oreşok tatlısı tarifi için önce hamur malzemelerini karıştırın. Unu yavaşça ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Hazırlanan hamurdan misket büyüklüğünde parçalar alınıp yuvarlayın. Ardından oreşok makinesinde kalıplara yerleştirerek pişirin. Oreşok kurabiyeler soğuyunca içlerine süt reçeli, cevizli çikolata sürün ve kapatın. Oreşok tatlısı hazır. Afiyet olsun...