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Ordu'ya yapılan yeni stadın eksikleri tamamlanacak

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:- "Her şeyiyle iyi hazırlanmış bir proje. Eksikleri tamamlamaya çalışacağız"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:59
Ordu'ya yapılan yeni stadın eksikleri tamamlanacak


ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde inşa edilen 20 bin kapasiteli yeni stada ilişkin, "Her şeyiyle iyi hazırlanmış bir proje. Eksikleri tamamlamaya çalışacağız." dedi.

Güler, Durugöl Mahallesi'nde inşa edilen ve yüzde 95 oranında tamamlanan yeni stat inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, stadın iyi hazırlanmış bir proje olduğuna dikkati çekerek, projenin eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek son durumu Ankara'da yapacağı görüşmelerde gündeme getireceklerinin altını çizdi.

Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Stadın en son durumunu yerinde görerek eksiklerini, ihtiyaçları görelim istedik. Bu eksiklerin bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Bu konuda Ankara'da sayın bakanla görüşeceğiz. Yapılacak epey iş var. Stadın güzel bir çimi var. Localarını inceledik. Basın kısmını gördük. Her şeyiyle iyi hazırlanmış bir proje. Eksikleri tamamlamaya çalışacağız. Ordumuz lisesi, eğitim birimleri, antrenman sahaları ve spor salonlarıyla güzel bir stada kavuşmuş olacak. İşin takibi ve bir an evvel bitirilmesi bizim görevimiz."

Stadın bir bölümünün spor lisesi olacağını ve bunun Ordu'da ilk kez uygulanacağını belirten Güler, "İşin en güzel tarafı projede bir spor lisesinin olması. Bu büyük bir yenilik. Ordu spordaki güzel yerini temelden yetiştireceği öğrencilerle oluşturmuş olacak. Onun için liseyi çok anlamlı ve faydalı buluyoruz. Sayın bakanımıza bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Spor lisesi projesi Ordu'da ilk defa uygulanacak. Sporcuları lise seviyesinde alacağız ve daha üst seviyelere çıkaracağız." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:59
  1. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
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