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Ordu’ya Amerikalı gelin

Ordu’nun Fatsa ilçesinden 10 yıl önce yüksek lisans yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Boston kentine giden 31 yaşındaki Lokman Battal, tanıştığı 33 yaşındaki Jill Snyder ile Ordu’da Türk geleneklerine uygun bir düğünle evlendi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:10
Ordu’ya Amerikalı gelin

Ordu’nun Fatsa ilçesinden 10 yıl önce yüksek lisans yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Boston kentine giden 31 yaşındaki Lokman Battal, tanıştığı 33 yaşındaki Jill Snyder ile Ordu’da Türk geleneklerine uygun bir düğünle evlendi.


1 yıl önce Amerika’da düğün yapan çift, damadın ailesine vize çıkmadığından Amerika’ya gidemedikleri için 1 yıl sonra Ordu’nun Fatsa ilçesine gelerek ikinci kez memleketinde görkemli bir düğün yaptılar. 20 kişilik ailesi ile Türkiye’ye gelen Jill Snyder, Türk birisi ile evlendiği için çok şanslı olduğunu ifade etti. Düğün öncesi Karadeniz sahilini tekne ile gezen gelin Snyder ve ailesi, Karadeniz’e hayran kaldılar. Tekne turu sonrası karaya çıkarken davul ve zurnalar ile karşılanan gelin ve damat düğün salonuna "Ordu’nun Dereleri" türküsü ile gelirken, baba Bob Sneyder kızını damadı Lokman Battal’a ünlü Hekimoğlu türküsü eşliğinde teslim etti. Amerikalı gelin ve ailesinin Türk oyun havalarını oynarken oldukça çok eğlendikleri görülürken, düğüne katılan davetliler de Amerikalı aileye büyük ilgi gösterdi.


Amerika’ya master yapmak için gittiğini anlatan Lokman Battal, “Eşimle o dönemde arkadaşlarımın aracılığı ile tanıştım. Okulum bittikten sonra nişanlandık. İlk olarak Amerika’da bir düğün yaptık ve ailem düğüne o dönemde gelemedi vize vermedikleri için. Biz de ailemizle sözleşmiştik ve düğünümüzü memleketimizde yapma kararı aldık” dedi.


Gelin Jill Snyder ise, “Türk ile evlendiğim için öncelikle çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Çok özel biri olduğumu ifade etmek istiyorum. Şanslıyım ki eşim ile tanıştım. Fatsa’ya da bayıldım. Her tatil döneminde buraya gelmek istiyorum” şeklinde konuştu.


Türklere gelin verdiği için çok şanlı olduğunu ifade eden gelinin babası Bob Snyder, “Türk damadına sahip olmak harika bir duygu. Mutlulukları daim olsun. Ailemize katılan en mükemmel durum damadımızın olması. Türkiye’yi çok beğendik ve artık her yıl buraya gelmek istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:10
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