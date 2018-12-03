Orduya alınan ermeni yetimlere neler yaptılar?..

Mustafa Kaplan

Milli Mücadele kahramanlarının en önemli şahsiyetlerinden olan Kazım Karabekir, önce Konya’nın bir kasabası, Karaman il olunca da Karaman’ın ilçesi olan ve onun ismini alan Kazım Karabekirlidir.

M.Kemal kongre için 1919’da Erzurum’a geldiğinde, Erzurum’da bulunan 15. Kolordunun komutanıdır. Kongrenin toplanmasında, devamında büyük hizmetleri vardır. Hatta M. Kemal askerlikten istifa mecburiyetinde kalınca, kıdemi ondan büyük olmasına rağmen, ona selam durmuş ve ”ben ve Kolordum emrindedir komutanım” demiştir. Zira iddiaya göre; (Genel Kurmay arşivleri) M.Kemal’in elinde, padişahın verdiği “M.Kemal‘in kendi adına hareket ettiğine, emirleri kendinin emri gibi kabul edileceğine dair” ferman vardır. ( K. Mısıroğlu, Ahmet Anapalı)

Ermeni tehciri 1915 yılında yapılmıştır. Rusların teşviki ve kışkırtması ile Osmanlı’da sadık millet olarak isimlendirilen Ermeniler o bölgedeki Müslümanlara saldırmışlar, hatta Rus ordusunda bir alay bile kurmuşlar, o alay Ruslarla birlikte hareket ederek Müslüman ahaliyi, tabii ki Kürt kardeşlerimizi öldürmüşlerdir. Doğal olarak, az da olsa Müslümanlar da Ermenileri öldürdüğü için (karşılıkla öldürme, mukatele) yaşanmış, sonuçta Osmanlı devleti, bu kötü durumu önlemek için, Ermenileri o zaman kendi toprağı olan Suriye’ye göç ettirmiştir.

Karabekir paşa, tehcirden sonra o bölgede bir iddiaya göre 300 tane annesiz ve babasız Ermeni yetimi çocuk olduğunu görmüş, bunların bir kısmını Müslüman ailelerin bakım ve gözetimine vermiş, (Katil Aponun anne ve babası Ermeni yetimidir. Annesi Türk, babası Kürt Müslüman aileler yanında yetişmişlerdir) kalanları için de yetimhaneler kurulmuştur. Bu arada, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in de Ermeni yetimi olduğu iddia edilir.

Paşa, bu yetimhanelerde yetişen Ermeni gençlerinden bir çocuğu da maalesef, Türk ordusuna katıp, subay ve astsubay olmasını sağlamıştır. Bu gençlerin bir çoğu da yine onun çabası ile bürokraside istihdam edilmiştir. Karabekir’in bu davranışı, gayet insanidir.Ancak yanlış olmuştur. Pasa, Ermeni gençler, ülkedeki İslam atmosferi içinde, İslam’ı benimseyip yaşarlar diye düşünmüş olabilir. Ancak sonraki dönemlerde İsmet Paşa ve yönetimindeki kadroların da etkisi ile İslam karşıtı olacak biçimde çok şiddetli uygulanan Laiklik neticesinde, bu gençler, adı Ali, veli v.s, nüfus kâğıdında İslam yazdığı halde bu milletin değerlerine ters yetişmişler, hatta aklı erenler eski inançlarını bile korumuşlardır. Kazım Paşanın kızlarından biri, babasının orduya soktuğu, ya da Müslüman aileler yanında yetişmesini sağladığı kişilerin çocukları, kendisine gelerek minnet duygusu ile elini öptüğünü söylemektedir.

Sonuçta da, ordudaki bu askerler, TSK’da önemli yerlerde görev yapar hale gelmişlerdir. Bunlardan çok sayıda general bile vardır. Yurdumuzda olan tüm darbelerde parmağı olan dış güçler de bundan istifade ederek, darbelerde bu askerlerden istifade etmiştir. Özellikle 1960 darbesinde bu hal bariz bir şekilde görülür. Sonraki, 1971, 1980, 28 Şubat, 15 Temmuz v.s’de de bunların rolü büyük olmuştur. 15 Temmuz 2016 darbesinin elebaşısı Fetö’nün de babasının aslı Yahudilikten dönme Ermeni, annesinin de Yahudi olduğu iddiası vardır. (Kadir Mısıroğlu). Fetö imam denebilir. Lakin, ünlü casus Lawrens’ın da Arabistan’da yıllarca imamlık yaptığı bilinir.

Dün ve hatta bugün dahi, aslı Ermeni, Yahudi, Rum olan, görünürde Müslüman bu kişiler yani tam dönememiş dönmeler, asker, bürokrat, iş adamı, siyasetçi görüntüsü ile sürekli halkımızın ileri gitmesine değil, yerinde saymasını, vesayetten kurtulmamasını, içte ve dışa emeğinin borç-faiz-döviz oyunları ile sömürülmesini sağlamışlardır. Görüldüğü gibi, Kazım Paşa’nın iyi niyetle yaptığı bir hata, bu millete nelere mal olmuştur. Tarih hata affetmiyor.