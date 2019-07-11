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Ordu’ya 2 yat limanı geliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:19
Ordu’ya 2 yat limanı geliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, deniz turizmini canlandırmaya yönelik bazı yatırımları hayata geçireceklerini belirterek, Gülyalı ve Kumbaşı’nda yat limanı planladıklarını söyledi.


Türkiye’de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlama amacıyla 2017 yılında kurulan “Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği” (DADD) tarafından düzenlenen Daddralli Karadeniz’in, Ordu programı devam ediyor. 9 Haziran’da yola çıkan ve aralarında 3 Alman, 2 Hollanda ve 1 Fransız ekibinde bulunduğu yatlarla Ordu’ya demir atan heyet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti.


12 yatı Ordu’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Güler, Ordu’nun deniz kenti olmasına rağmen denizle barışık olmadığına dikkat çekti. Deniz turizmini canlandırmaya yönelik bazı yatırımları hayata geçireceklerini belirten Başkan Güler, “Sizlerle bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Ordu sizin üssünüz olsun. Ordu’muz denizle bitişik ama barışık değil. Burada siz bize itici güç olacaksınız. Karadan da bir program uygulayarak, karavan turizmini canlandırmak istiyoruz. Ünye’de ve Fatsa’da güzel bir yer oluşturduk. Karavanlar buralardan başlayacak, yaylaları dolaştıktan sonra havaalanından da onları gönderebileceğiz” dedi.


İki noktada yat limanı yapmayı planladıklarını belirten Güler, “Sizin için yapabileceğim bir şey varsa emrinize amadeyiz.140 km sahilimiz var. Trole yasaklamak istiyoruz buraları. Bu şekilde olursa balık ve deniz ürünlerinde atak yapabiliriz. Gülyalı ve Kumbaşı’nda yat limanı yapmayı düşünüyoruz. 8 Kız Kardeşler Barınağı’mız var burayı da değerlendirmek istiyoruz. Ne zaman isterseniz sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.



“Karadeniz bir maceradır, güzelliktir”


DADD Başkanı Zafer Türkmen de Karadeniz kıyılarının güzelliğine dikkat çekerek, “İnşallah yabancı teknelerle buraya gelmek istiyoruz. Destek gördüğümüz sürece benzeri adımları atacağız. Güzel bir şehrimiz var. Ben karadan beş altı kez tüm Karadeniz’i gezdim. 10 yıldır denizlerdeyim. 100 kez gelsem ve bana Karadeniz mi Akdeniz mi deseler Karadeniz derim. Karadeniz bir maceradır, güzelliktir” ifadelerini kullandı.


Yatlar, 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 75 günlük bir serüvenin ardından 1800 mil yaparak efsanedeki argonotların Altınpost hedefine ulaştığı Gürcistan’a ulaşacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:19
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