Ordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu! Görevi vekaleten Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş yürütecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın, görevinden istifa ettiğini belirterek, aktif siyaset hayatını noktaladığını açıklamasının ardından, Ordu Valiliğinden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından yürütüleceğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 18 Eylül 2018 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin 6. fıkrasında yer alan 'Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür' hükmü uyarınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilinceye kadar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi, Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş tarafından yürütülecektir."