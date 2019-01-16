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Ordu'nun üç yöresel lezzetine coğrafi işaret tescili

Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası ile Ordu yayla pancarı turşusu coğrafi işaret olarak tescillendi

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:16
Ordu'nun üç yöresel lezzetine coğrafi işaret tescili

ORDU (AA) - Ordu'nun yöresel lezzetlerinden Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası ve yayla pancarı turşusu coğrafi işaret olarak tescillendi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı"nda, Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası ve Ordu yayla pancarı turşusu için coğrafi işaret tescil belgeleri verildi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, gelir elde edebilmek için fark yaratılması ve o yöreye ait özelliklerin öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ürünlerin ticari hale getirilmesi gerektiğini belirten Yavuz, "Turizm gibi. Ordu'da turizme nasıl bakıyoruz? Biraz hobi gibi bakıyoruz. Hobiden para kazanılmaz, sektör haline gelmez. Para kazanmadığımız her iş bizim için sadece zevk olur ama böyle ülkeleri kalkındıramazsınız. Uluslararası rekabette de kimseyle yarışamazsınız." dedi.

Yavuz, Ordu'nun öne çıkarılabilecek değerlerini tekrar bulmaları gerektiğini vurgulayarak, "Tostumuz, köftemiz, pidemiz var. Bunların tescili var mı? Yok. Bunları yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Mesela 'Ordu'ya geldiği zaman bir insan ne yemeli?' sorusunu kendimize sorduk mu? 'Ordu'ya geldiğinde şunu yemeliyim' demeli. Zararı yok, yeni isimler yaratın, sorun değil. Dünya bunları yaratıyor. Biz de yaratalım. Sonra bunları tescil ettirelim. Kalıplarımızı değiştirelim, en azından olanları bir ortaya koyalım." ifadelerini kullandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Duyar da 2012 yılında tescillenen Akkuş şeker fasulyesi ile birlikte kentin tescilli yöresel ürün sayısının 4'e çıktığını söyledi.

Tescilin önemini vurgulayan ancak esas işin bundan sonraki faaliyetler olduğunu dile getiren Duyar, "Artık bu bölgemizin bir markası haline geliyor, bunları gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Bu konuda başvuruyu yapan Ordu Valiliğimiz Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığına teşekkür ediyorum ve Sayın Valimize de bu önemli konuya göstermiş olduğu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyorum." diye konuştu.

Duyar, kentin iki ürünü için daha başvuru yapıldığını, bu müracaatların değerlendirilme aşamasında olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından Duyar tarafından söz konusu 3 ürün için coğrafi işaret tescil belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:16
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