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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsa Gül kazandı.

31 Mart 2019 Pazar 21:26
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsa Gül kazandı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Gül kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Gül 7 bin 413, CHP adayı Yavuz Ekşi 2 bin 126, Saadet Partisi adayı Hamit Taşkın Erdoğan 485 oy aldı.

- Gül'ün öz geçmişi -

1970 Mesudiye doğumlu, evli ve üç çocuk babası. İlk, orta ve lise öğrenimini Mesudiye'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü'nü bitirerek Mesudiye'ye öğretmen olarak atandı. 2004-2008 yıllarında Mesudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı seçildi. Halen görevine devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 21:26
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