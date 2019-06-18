Ordu’nun ilçelerinde sağanak etkili oldu Ordu’nun Çatalpınar, Çamaş ve Korgan ilçelerinde aşırı yağan yağmurlar etkili olurken birçok yolda seller yollara büyük tahribat verdi.

Ordu’nun Çatalpınar, Çamaş ve Korgan ilçelerinde aşırı yağan yağmurlar etkili olurken birçok yolda seller yollara büyük tahribat verdi.

Özellikle Çatalpınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış şifa suyu mahallesi yolunu ulaşıma kapattı. Mahalle halkı daha büyük zarar görmemek için kendilerince tedbirlerini alırken Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların açılması ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Aniden bastıran yağmur sonucu elekçi ırmağı ile ılıca ırmağında ki su seviyesi yükseldi.

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