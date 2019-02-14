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Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, çevre yolunun hemen kenarında yapımı sürdürülen ve Ordu’nun ihtiyaç duyduğu‘Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali’ inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:27
Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, çevre yolunun hemen kenarında yapımı sürdürülen ve Ordu’nun ihtiyaç duyduğu‘Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali’ inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


İnşaat hakkında bilgilendirme yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, standardı yüksek bir bina inşa edildiğini belirterek, terminal binasının çelik konstrüksiyon ve dış cephe giydirme imalatlarının tamamlandığını, bina içerisindeki çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. Otogarın bulunduğu alandaki kavşak çalışmasının kara yolları tarafından tamamlandığını ve bağlantı yollarındaki çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Başkan Tekintaş, “Yeni otogarı çevre yolu ile aynı zamanda hizmete almayı planlıyoruz. Çevre yolunun ilk etabının şehre bağlantı yollarında çalışmalar devam ediyor. Biz de çevre yolu ile aynı zamanda yeni terminal binasını hizmete alacağız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” dedi.



Modern ve özel bir otogar ortaya çıkıyor


Projenin kısa sürede tamamlanacağını da belirten Başkan Engin Tekintaş, “Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatında ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Projenin çelik imalatları ve dış cephe giydirme cam imalatları tamamlandı. Binanın alt yapısını oluşturan kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı ile çevre duvarı imalatı, otopark, taksi durağı ve giriş takı çelik imalatları da tamamlandı. Trafo binası ve su deposunun kaba imalatları da tamamlanırken bir yandan da binanın iç kesimlerin de bölme duvar imalatları ve çatıda güneş enerjisi sistemine ait ankraj çalışmaları devam ediyor. Modern ve özel bir otogar ortaya çıkıyor. Kısa sürede çalışmaları tamamlayıp projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.



Hayata geçtiğinde kentin günlük trafik yoğunluğu azalacak


Toplam 3 bin 177 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede 8 adet kırsal terminal park alanı (ilçe minibüsü), 28 adet otobüs park alanı (şehirlerarası), 67 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 54 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 20 adet firma odası yer alacak. Projenin hayata geçmesiyle kent merkezinde günlük trafik yoğunluğu azaltılırken, şehirlerarası ulaşımda da modern bir tesis hayata geçecek.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:27
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