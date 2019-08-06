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Ordu’nun en büyük kurbanı ’Çerkez’ oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar hayvan pazarında müşterileri bekliyor.

06 Ağustos 2019 Salı 16:33
Ordu’nun en büyük kurbanı ’Çerkez’ oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar hayvan pazarında müşterileri bekliyor. Pazarda en dikkat çeken büyükbaş hayvan ise bir tonluk cüssesiyle "Çerkez" isimli boğa oldu.


İlçenin Yunusemre Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şimdiden müşteriler tarafından satın alınmaya başlandı. Akkuş, Çaybaşı, İkizce gibi birçok farklı ilçelerden kurbanlık getiren satıcılar ise fiyatların geçen yıl ile aynı oranda olduğunu ancak yem fiyatlarının ise pahalı olduğunu söyledi.


Hayvan pazarında her sene en büyük hayvan alım satımı yaptığını söyleyen Yaser Felek, "Ben bu hayvanı başka birinden satın aldım. Bizden aileden bir gelenek olduğu için her yıl Ünye hayvan pazarında en büyük hayvan bende olur. Biz bu hayvanı 20 bin liraya Ünye’den bir iş adamımıza verdik. Genelde büyük hayvana vatandaşlar 7-8 hisse olarak giriyorlar. Bu hayvanın bu hale gelmesi yaklaşık olarak 3 yıl sürüyor. Yaklaşık 1 tonluk bir hayvan olduğu için bakımı da zor ve emek istemektedir. Vatandaşlarımız kurbanlık alırken mutlaka güzelini seçip, etine ve hayvanın kafa yapısına mutlaka dikkat etsinler.Hayvanımız adı ise Çerkez’dir" dedi.


İnkur Mahallesi’nden hayvan pazarına satış yapmak için gelen Muzaffer Özsoy, "Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kalmasına rağmen hayvan alımları çok seyrek gidiyor. İnsanlarımız hayvanlara yanaşamıyor. 40 yıldır hayvan satışı yapmaktayım ancak son iki senedir işlerimiz bayağı durgunluk yaşıyor" diye konuştu.


Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Murat Karakaş ise, "Burada küçükbaş hayvanlarımızın fiyatları geçen seneye oranla aynıdır. Küçükbaş hayvanlarımız bin lira ile bin 300 lira arasında değişmektedir. Benim toplamda 170 tane koçum var. Tabii, pazarda yaklaşık 15 tane satışını gerçekleştirdim. Kurbanlık bir hayvanı hazırlarken temizliğini ilacını ve hayvana bakımını çok iyi yapıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan herkese devletimiz teşvik destekleri verdiği için çok memnunuz. Ben 11 yaşımdan itibaren hayvancılıkla uğraşıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:33
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