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Ordu’nun dereleri enerji üretiyor

Ordu’da inşaatı biten 1 hidroelektrik santrali (HES) daha devreye girdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:27
Ordu’nun dereleri enerji üretiyor

Ordu’da inşaatı biten 1 hidroelektrik santrali (HES) daha devreye girdi.


Topçam Barajı ve Darıca HES’in inşa edilmesiyle başlayan Ordu’nun derelerinden elektrik enerjisi elde etme çalışması tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 1 hidroelektrik santralının daha işletmeye alınmasıyla Ordu’nun derelerinde faaliyette bulunan HES sayısı 14 oldu.


Devlet Su İşleri Samsun Bölge Müdürlüğü yetkilileri, halen işletmede olan 14 HES’in kurulu gücünün 423 MW olduğunu, yılda ürettikleri elektrik enerjisinin de yılda 1332 GWh olduğunu belirttiler. Rakamlara göre, işletmede olan 14 HES, 3 üniteden oluşan, toplamda 60 MW güce sahip olan ve yılda 198,5 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiren Topçam Barajı’nın 7 katı enerji üretiyor.


Öte yandan planlanan ve projeleri bitirilme aşamasına gelen 10 HES’in toplam 181 MW kurucu sahip olması ve yılda 580 GWh enerji üretmesi planlanıyor. Planlanan HES’ler inşa edilip tam kapasite faaliyete geçtiğinde 10 adet Topçam Barajı hüviyetinde olacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:27
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