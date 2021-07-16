'Ordumuzu hainlerden arındırıyoruz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akar, “15 Temmuz’da asil milletimize, devletimize, demokrasimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanet sahnelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliği, 7’den 70’e asker ve sivil fertlerin tamamının tek vücut halinde hain darbe girişimine karşı koyması bu girişimi çok şükür akamete uğratmıştır” şeklinde konuştu.

Önemli milat

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da verilen mücadelenin Türkiye ve dünya demokrasi tarihinde önemli bir milat olduğunu kaydeden Akar, “Asil milletimiz ile kolluk güçlerimizin tamamı FETÖ’cü alçaklara karşı gereken cevabı vermiştir. Halkımız, egemenliğin millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Devletimiz güçleniyor

Hain darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olanlara rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, şöyle devam etti: “TSK, devletimiz FETÖ’den temizlendikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı, Barış Kalkanı Harekâtı, Pençe Harekâtı’nın yanı sıra denizlerimiz ile semalarımızda faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız, operasyonlarımız artarken elde edilen başarılar da tüm milletimize gurur verecek düzeyde olmuştur. FETÖ’yle mücadele kapsamında bugüne kadar pek çok terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir. Emekli olanların dahi peşleri bırakılmamış, rütbeleri geri alınmıştır. TSK, bu konudaki mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir.” Akar, “Yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında mücadelemizi sürdüreceğiz. TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

İHA’lar devrede

Ayrıca TSK’yı daha da kuvvetlendirmek için geniş yelpazede sürdürülen çalışmaların sürdüğünün altını çizen Akar, “Ürettiğimiz MİLGEM’ler, taarruz helikopterleri, İHA’lar dahil envantere giren tüm modern silahlar ve ürünler ordumuzun karada, denizde havada etkinliğini her geçen gün arttırmaktadır” bilgisini paylaştı.

Elden gelen yapılıyor

TSK personelinin milletin egemenlik ve bağımsızlığını korumak için elinden geleni yaptığını anlatan Akar, “Bu mücadele 780 bin kilometrekare toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzuru için gecegündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden hem sınır içinde hem de sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir” diye ekledi.