Ordumuz Fırat’ın doğusunu tamamen almalıdır

Alaaddin Kısa

Harekat son hızıyla devam ediyor. Fetih Harekatı başarılı bir şekilde uygulanıyor. Ama GÜVENLİ BÖLGE haritasına bakıldığında sanki yılan gibi ince uzun bir koridor görülmektedir. Bu koridorun savunulması çok zordur. Tabii bir engel mevcut olmadığı için her an ihlal edilebilecek sınırlara sahip olacaktır bu Güvenli Bölge. Güvenli Bölgenin dışına attığımız teröristler saldırdıklarında savunma imkanı olmayacağı aşikardır. Bunun dışında ekonomik anlamda kaynaklarda yeterli olmadığından devamlı Türkiye’nin yardımlarına muhtaç olarak yaşayacak bir bölge olacaktır. Bu bölgenin güçlü olabilmesi için daha güneye inilmesi ve Fırat’ın doğusundaki toprakların tamamının bu koridora dahil edilmesi gereklidir. Deyr ez Zor şehri toprakları petrol denizinin üstünde yüzmektedir. Bu topraklara kadar Ordumuz PKK’yı kovalamak için inmelidir. Hem bu şekilde PKK’nın kaçacak deliği de kalmayacaktır. Buradan elde edilecek petrol geliri ile güçlü bir Devlet kurulmuş olur aynı zaman da. Türkiye bunu yaparken Adana Mutabakatı gereğince teröristleri oldukları yere kadar kovalayabiliriz. Bundan sonra da Suriye Milli Ordusu Güçleri buralarda yönetimi devir almalıdır. Bu yönetim oluştuktan sonra Suriye ile Konfederasyon türü bir bağ kurularak iç ve dış işlerinde bağımsız bir yapı kurulmalıdır.

Suriye’de yeniden yapılandırma çalışmaları yapılırken kazanılan bu toprakların haklarını savunmak tabii ki Türkiye’ye düşecektir. Ancak bu süreçte Rusya ve İran’la karşı karşıya gelme durumumuz mevcuttur. En çok İran karşı çıkacaktır. Rusya ise menfaatlerine uygun bir durum olursa bizim yanımız da durabilir. Rusya’nın Suriye’de kalması için Türkiye’nin rızası zorunludur. İran’ın konumu ise daha zayıftır. Türkiye Rusya çıkar ilişkilerinde ayrılmaz noktalar vardır. Bu noktalardan dolayı İran, Türkiye ve Rusya’ya karşı mücadele edemez. Zaten ABD karşısında destekleyen Rusya ve Türkiye vardır. Tüm bu önermeler de göstermektedir ki Türkiye Fırat’ın Doğusunu Irak sınırına kadar almalıdır.