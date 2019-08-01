Ordulu şehit ailesinden Anayasa Mahkemesinin kararına sert tepki

Ordulu şehit ailesi, Anayasa Mahkemesinin (AYM) “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı “hak ihlali” kararına tepki göstererek, karar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

AYM’nin, sözde “Barış Bildirisi” adı altında terör propagandası yapan ve Türk askerine iftira atan akademisyenlerle ilgili ‘hak ihlali’ kararına tepkiler gün geçtikçe büyüyor. Türkiye’nin dört bir yanından şehit aileleri, şehit yakınlar, dernekler ve vakıflar karara tepki göstererek, yapılan yanlışın düzeltilmesi için çaba gösteriyor.

“Bu karar, şehitlerimizi haksız duruma düşürüyor”

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 2016 yılının Ağustos ayında yapılan saldırıda şehit düşen Harun Maytalman’ın ailesi de, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara tepki gösterdi. Şehit babası Cemal Maytalman, karara tepkili olduklarını ve bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da belirterek, “Bu Anayasa Mahkemesinin verdiği karara şehit ailesi olarak tepkiliyiz. Bu kararı onaylamıyoruz. Benim çocuğum vatan-bayrak için şehit oldu. Bu karar şehitlerimizi haksız duruma düşürüyor, aile olarak biz de çok üzülüyoruz. Bu kararın peşinde duracağız, gerekirse mahkemeye başvuracağız, suç duyurusunda bulunacağız. Onaylamıyoruz, yanlış bir karar, hakkımızı arayacağız” dedi.

“Bu kararda dış güçlerin parmağı olduğunu düşünüyorum”

Baba Cemal Maytalman, verilen kararın kendilerini üzdüğünü de belirterek, “Bu kararda dış güçlerin parmağı olduğunu düşünüyorum. Şehit ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Askerimiz, polisimiz ve çocuklarımız vatan için canını-kanını veriyor. Verilen kararın çocuklarımızı haksız duruma düşürdüğünü düşünüyoruz, diğer tarafı da haklı duruma düşürmüştür” şeklinde konuştu.

“Evlatlarımız vatan uğruna canını verdi ama haksız değillerdi”

Anne Sevgi Maytalman ise oğlunun şehit olduğunda 26 yaşında olduğunu hatırlatarak, “3 yıllık polisti. Biz onu büyüttük, polis oldu ama 2016 yılında şehit oldu. Acısı halen bugünkü gibi içimizde duruyor. Ölene kadar da bizde duracak. Verilen karara da tepkili ve karşıyız. Cezalarını çeksinler. Evlatlarımız vatan uğruna canını verdi ama haksız değillerdi” ifadelerine yer verdi.

“Karar verenlerin elini vicdanına koyması lazım”

Şehit polis Harun Maytalman’ın kayın pederi Şenel Pürçek de, “Ülkede hukuk gerçekten böyle bir kararı verirken, biz onların karşısında kendimizi vatanımıza ve milletimize bağlı olan bir durumda hareket ederken, çocuklarımızı polis ve asker yaparken, vatanını, bayrağını, bu ülkenin o akademisyenlerin de, Anayasa Mahkemesinin de ülkenin tüm kurumlarını ve ülkeyi koruyan evlatlarımız yetiştirirken, böyle bir kararı vermeleri gerçekten nasıl hareket ettiler. Bu karara çok tepki gösteriyoruz, vermelerini gerçekten esefle kınıyorum. İnsanın elini vicdanına koyması lazım. Bu ülke için insanlar canını vermiş, bunlar oturdukları yerden keyfe hizmet akademisyen diye, profesör diye birilerinin kararını ve itirazını onaylama çalışıyor. Bunlar için Anayasa Mahkemesine bir suç duyurusunda da ben bulunacağım. Bizim de itirazımız var. Biz artık yerel mahkemelere daha çok güveniyoruz. Devletimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz ama şu kararın gözden geçirilmesi lazım, aksi halde biz de itiraz edeceğiz” şeklinde konuştu.