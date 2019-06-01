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Ordulu milli güreşçilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

İtalya'da düzenlenecek Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı yakalayan Ordulu 8 güreşçi buradan madalyalar hedefliyor - Milli güreşçi Adil Mısırcı:- "Altın madalya kazanmak için İtalya'ya gideceğiz. Geleceğin Taha Akgül'ü olabilmek için buraları en iyi geçmek gerek düşünüyorum"- Milli güreşçi Muhammed Karavuş:- "Daha öncede çeşitli madalyalar kazanmayı başarmıştım. Avrupa üçüncüsü de olmuştum. Şimdi sıra Avrupa şampiyonluğunda"

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:59
Ordulu milli güreşçilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - İtalya'da 17-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı yakalayan Ordulu 8 güreşçi buradan madalyalar hedefliyor.

Daha önce katıldıkları birçok ulusal ve uluslararası şampiyonalarda mindere çıkan serbest stil güreşçisi, Ahmet Yücel, Muhammet Karavuş, Halit Özmüş, Nihat Bektaş, Adil Mısırcı, ve grekoromen güreşçisi Abdullah Ateş, Umut Çelem ile Oktay Demir şampiyonaya sıkı çalışıyor.

Zaman zaman milli takım kampına katılarak çalışmalarını burada sürdüren genç milliler, kampın dışında da Ordu Güreş Eğitim Merkezi'ne gelerek günde çift antrenmanla hazırlık yapıyor.

Milli takım antrenörü Özkan Kurt, Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Antrenörü Berati Öztop ve kulüp teknik direktörü Mehmet Kalyon eşliğinde kuvvet, ağırlık ve kondisyon gerçekleştiriyor.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya sporcuların sıkı çalıştığını belirterek, bütün sporculardan şampiyonluk beklediklerini söyledi.

Hazırlık sürecinin çok iyi geçtiğini aktaran Özkan, yapılacak şampiyonadan oldukça ümitli olduklarını belirterek, "İnşallah gelecek vadeden sporcularımızla Avrupa şampiyonasında al bayrağımızı göndere çekeceğiz." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Antrenörü Berati Öztop ise ilk defa bir şampiyonaya 8 güreşçi ile katılım göstereceklerini belirterek, bunun sevindirici, bir o kadar da gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ordu tarihinde 8 sporcunun aynı anda bir şampiyonaya katılmasını disiplinli çalışmaya bağladıklarını aktaran Öztop, "Sporcularımıza verilen desteklerde bu başarıya katkı sundu. İnşallah bize olan güvenleri boşa çıkartmayıp İtalya'dan madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.


- Milli güreşçiler İtalya'dan umutlu


90 kiloda grekoromen stilde mindere çıkacak Oktay Demir, daha önce yurt içi ve yurt dışında düzenlenen şampiyonalarda madalyalar kazanma başarısı gösterdiğini belirterek, hedefinin İtalya'da altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını dile getiren Demir, "Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Çok güzel kamp süreci de geçirdik. Tüm antrenörlerimiz bizlere destek verdi. Bu konuda spor daire başkanımız Recep Kara ve belediyemize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, çok küçük yaşlardan beri güreş yaptığını belirterek, bu sporda hedeflerinin dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu vurguladı.

Oktay Demir, güreşe yeni başlayanların kesinlikle pes etmemelerini de isteyerek, kimsenin 'ben yapamam' gibi bir düşünceye kapılmaması gerektiğini söyledi.

80 kiloda grekoromen stilde yarışacak Umut Çelem ise milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İtalya'da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Hedefim altın madalyayı kazanıp bayrağımızı göndere çektirerek bu gururu tüm sevenlerime yaşatmak." yorumunu yaptı.

110 kiloda serbest stilde mindere çıkacak Adil Mısırcı da, uzun süredir bir şampiyonaya çalıştıklarını belirterek, "Altın madalya kazanmak için İtalya'ya gideceğiz. Geleceğin Taha Akgül'ü olabilmek için buraların en iyi şekilde geçmek gerektiğini düşünüyorum. Bende elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

55 kiloda serbest sitilde yarışacak Muhammed Karavuş ise, erken yaşta Avrupa şampiyonasında olmanın kendileri adına gurur verici olduğunu belirterek, "Daha öncede çeşitli madalyalar kazanmayı başarmıştım. Avrupa üçüncüsü de olmuştum. Şimdi sıra Avrupa şampiyonluğunda." diye konuştu.






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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:59
  1. antrenman
  2. Avrupa Şampiyonası
  3. Güreş
  4. İtalya
  5. Ordu
  6. Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası

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