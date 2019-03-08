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Ordulu madenciler üretim seferberliğinde

Daha çok bakır, kurşun, çinko, gümüş ve manganez ve altının yanı sıra birçok endüstriyel ham madde madeni bulunan Ordu’da Milli Üretim Seferberliğinde Paydaşlarla Etkileşim Toplantıları(MÜSPET) devam ediyor.

08 Mart 2019 Cuma 15:22
Ordulu madenciler üretim seferberliğinde

Daha çok bakır, kurşun, çinko, gümüş ve manganez ve altının yanı sıra birçok endüstriyel ham madde madeni bulunan Ordu’da Milli Üretim Seferberliğinde Paydaşlarla Etkileşim Toplantıları(MÜSPET) devam ediyor.


Daha önce gıda imalatı sektörü, hazır giyim-tekstil sektörü, mobilya-orman ürünleri sektörü ile yapılan MÜSPET toplantılarının dördüncüsü maden işleme sektörü temsilcileri ile yapıldı.


Valilik toplantı salonunda, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında yapılan toplantıya, Bilim ve Teknoloji Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, İl Defterdarı Kemalettin Işık, DOKA Ordu Ofisi Temsilcisi Harun Göçer, TKDK Ordu İl Koordinatörü Ethem Gözkonan, KOSGEB Müdürü Sinan Şahin, bazı banka müdürleri ile maden işleme sektörü üzerine faaliyet gösteren işletme sahipleri katıldı.


Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Valiliğimizin öncülüğünde, milli üretim seferberliğinde paydaşlarla etkileşim toplantıları kısaca MÜSPET müspet adına koyduğumuz toplantılara devam ediyoruz. Bugün de sizlerin sorunlarını, taleplerini, şikâyetlerini ve çözüm önerilerini almak üzere bir aradayız. Bununla ilgili geniş bir açıklama yapmaktan ziyade, size bir sunum yapacağız. Ondan sonrada sizleri dinleyeceğiz” diye konuştu.


Vali Seddar Yavuz’un açılış konuşmasından sonra toplantıya katılan maden işleme sektöründe ilimizde faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri, finansman erişimi, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki alt yapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim-kalite-markalaşma, devlet destekleri, yasal mevzuatlar konuları ile sektörün içinde bulunduğu sorun, sıkıntı ve ihtiyaçlara ilişkin görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:22
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