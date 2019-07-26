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Ordulu ’kot doktoru’ndan İsveç akımına destek

Ordu’da, ‘kot doktoru’ olarak tanınan ve işletmesinde neredeyse sadece kot ürünlerin tamirini yapan Salih Öztürk, İsveç’in akımı olan ‘atma tamir et’ uygulamasını yaklaşık 20 yıldır sürdürüyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:03
Ordulu ’kot doktoru’ndan İsveç akımına destek

Ordu’da, ‘kot doktoru’ olarak tanınan ve işletmesinde neredeyse sadece kot ürünlerin tamirini yapan Salih Öztürk, İsveç’in akımı olan ‘atma tamir et’ uygulamasını yaklaşık 20 yıldır sürdürüyor.


Altınordu ilçesinde kot doktoru olarak bilinen ve yaklaşık 30 yıldır terzilik yapan Öztürk, neredeyse sadece kot ürünlerin tamirini gerçekleştiriyor. ‘Modayı tamir eden adam’ sloganıyla yıllardır insanlara hizmet veren Öztürk, hem yıpranan kot ürünleri onararak kullanılır hale getiriyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Salih Öztürk’ün kot ürünlerle daha çok ilgilenmesi ise çocukluk yıllarında pahalı olduğu için alamamasından ve kot ürünleri çok sevmesinden kaynaklanıyor. Öztürk, İsveç’in akımı olan ‘atma tamir et’ uygulamasına da tam destek veriyor.


Müşterilerin istekleri üzerine zarar gören kot malzemeler üzerinde değişiklikler yaparak tamir ettiğini, yırtık olanları da çağın modası olan ‘yırtık kot’ şekline yeniden işlediğini söyleyen Öztürk, yapılan işçiliğin terzilik sanatından farklı olduğunu belirtti.



“İsveç akımına tam destek”


Salih Öztürk, geri dönüşüm konusunda dünyanın geri kalan ülkelerine örnek teşkil eden ve ‘atma tamir et’ sloganıyla başlatılan akıma da tam destek veriyor. İnsanların, yırtılan kot ürünleri olduğu gibi, çoğu eşyanın da geri kazanabileceğini aktaran Öztürk, “Özellikle gençlerimiz, yırtık kotlarını değerlendirme açısından bizlere getirebilirler. Onları tamir yapıp orijinale yakın bir şekilde verelim. Yenisini almaktansa eskilerini giyebilirler, akım bu. Şuanda düğmelerini dahi dikemeyen gençlerimiz var. Atmasınlar, değerlendirsen ve kendi aile ekonomisine katkıda bulunsunlar. Bu şekilde eşyaları atmayıp, tamir ettirsinler” şeklinde konuştu.



Kot merakı çıraklık zamanlarından geliyor


Çıraklık döneminde kendisinde kot hastalığı olduğunu, pahalı olduğundan dolayı da herkesin alamadığını ifade eden Öztürk, “O zamanlar çok pahalıydı, bunun etkisi var. Biraz da terzilik mesleğinin zamanla azalacağını gördüğüm için bu işe yöneldim” diyerek farklı illerden dahi müşterilerinin olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:03
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