Ordulu kadınlara kanser taraması yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV), Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları ile sahada gebelik ve doğumla ilgilenen tüm personele yönelik bir eğitim programı ve kadınlara kanser taramasını kapsayan bir sosyal sorumluluk projesi yürütecek.

TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, kadın sağlığının en önemli bileşenlerinden birini gebelik ve doğumun oluşturduğuna işaret ederek, Türkiye'nin yıllar içerisinde gebelik takip süreçleri, gebelik ve doğumlara bağlı anne ölümleri, yenidoğan bebek kayıpları gibi sağlık parametrelerinde önemli mesafeler alıp çağdaş ülkelerin rakamlarına yaklaştığını kaydetti.

Demirel, gebelikte anne ve bebeğin takibi, karşılaşılan tıbbi problemlerin yönetimi, doğumun sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması, annenin ve bebeğin gerektiği durumlarda resüsitasyonunun (yeniden canlandırılması) son derece temel ve tekrar tekrar sağlık çalışanlarına hatırlatılması ve bilgilerinin tazelenmesinin sağlanması gereken konular olduğunu aktardı.

TAJEV'in, kadın sağlığı konusunda Türkiye'de yıllardır eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü anlatan Demirel, "Sadece Benim İçin" sloganıyla Bingöl, Şanlıurfa, Rize, Çanakkale ve Hatay'da sağlık çalışanlarına ve halka ücretsiz eğitimler verildiğini ve tarama çalışmaları düzenlendiğini belirtti.

Demirel, şu bilgileri verdi:

"TAJEV, 6-7 Eylül 2019'da Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları, sahada gebelik ve doğum ile ilgilenen tüm personelimize bilgilerinin tazelenmesine yönelik bir eğitim programı ile sosyal sorumluluk projesi bünyesinde yola çıkmıştır. Ümit ediyoruz ki her gün karşılaşma durumunda olduğumuz ve hayati önem arz eden gebelik-doğum problemlerinde meslektaşlarımız bu program ile tekrar bilgilerini tazeleme fırsatı bulacaklardır. Projemizin ikinci halkasını yine kadın sağlığının önemli bir ayağını oluşturan gebelikten korunma yöntemleri ve kadın kanserinde tarama programları oluşturmaktadır. Bu noktada TAJEV, yine hem sağlık çalışanlarına güncel bilgileri aktaracak hem de bizzat yöre halkının bu konularda bilinçlenmesini sağlayacak bilgi aktarımında bulunacaktır. Proje kapsamında Sağlık Bakanlığı KETEM tırları ile halka ücretsiz meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama testleri de yapılma fırsatı doğacaktır. Kadın sağlığını önemli şekilde etkileyen endometriozis hastalığı hakkında farkındalık yaratmaya yönelik yöre halkına eğitici bilgiler verilecek ve bu hastalığın belirtileri, tedavi yöntemleri ve kadın sağlığına yönelik etkileri anlatılacaktır."

Proje kapsamında zor ve üst uzmanlık isteyen cerrahi gereksinimi olan hastalara ziyaret süresince vakıf bünyesindeki hocaların desteğiyle cerrahi hizmet sunulacağını ve büyük illere transferi zor olabilecek hastalara yardımda bulunulacağını belirten Demirel, Ordu Devlet Hastanesi doğum salonlarında kullanılmak üzere, doğumda bebeğin kalp atımlarını takip edecek kardiyotokografi (NST) cihazı hediye edileceğini bildirdi.

Demirel, program ile ilgili detaylara sadecebenimicin.org üzerinden ulaşılabileceğini ekledi.