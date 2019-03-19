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Ordulu 273 şehide vefa

Çanakkale Savaşı, 1.

19 Mart 2019 Salı 15:48
Ordulu 273 şehide vefa

Çanakkale Savaşı, 1.Dünya Savaşı, 12 Eylül öncesi anarşi olaylarında ve 1984 yılından bu yana bölücü terör örgütü ile yapılan operasyonlarda şehit düşen Ordulu 273 şehidin hayatından kesitlerin yer aldığı 490 sayfalık ‘Ordulu Şehitlerimiz’ adlı kitap yayınlandı.


Ordu Valisi Seddar Yavuz’un öncülüğünde 2017 yılı Ekim ayında başlatılan çalışma kapsamında görevlendirilen öğretmenler, şehit asker, polis ve sivillerin aileleri ile görüştü. Şehitlerin hayat öykülerini yakınlarından dinleyen ekip tarafından hazırlanan 490 sayfalık kitap, Ordu Valiliği tarafından bastırıldı. "Ordulu Şehitlerimiz" adlı kitapta kent merkezi ve 19 ilçedeki 273 şehidin özgeçmişleri ve çeşitli anıları yer alıyor.


Ordu Valisi Seddar Yavuz, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak, onları genç nesillere, gelecek kuşaklara aktarmak, yaşadıkları olağandışı hadiseleri hikayeleştirmek, onları hafızalara kazımak ve yaşatmak amacıyla projesi kendisine ait olan ‘Ordulu Şehitlerimiz’ adlı kitap hakkında bilgi verdi.


Vali Seddar Yavuz, ”Ordulu şehitlerimizin hatıralarının dilden dile sözlü olarak dolaşacağı bir kitap oluşturduk. Ordu’nun tüm şehitlerinin annesi, babası, eşi ve çocuğunun yaşadığı bütün hatıralar tek bir kitapta buluşturuldu. Şehit ailelerimizle mülakat yaparak kitabı hazırlayan ve büyük emek harcayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum“ dedi.


Vali Yavuz, tüm şehit ve gazi ailelerinin her daim hizmetinde, emrinde ve yanında olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:48
  1. kitap

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